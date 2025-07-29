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Несмотря на все усилия по искоренению русского языка в Прибалтике, там его стали спользовать еще больше

Как известно Прибалтика сегодня активно пытается избавиться от своего советского прошлого, в том числе и от русского языка. Регулярно вводятся новые законы, запрещающие людям говорить на великом и могучем. И казалось бы под страхом серьезного наказания все должны их выполнять, но тут вмешался довольно забавный случай.

Первой тревогу забила “кормилица всея Союза” Лайма Вайкуле, которая неожиданно для многих вступилась за Кристину Орбакайте, которой запретили въезд в Латвию. Также певица выступила против ограничения использовать при общении русский язык.

Но куда интереснее дела обстоят в Литве. Там все больше народа говорят на русском языке, причем это отнюдь не русскоязычное население республики. Это так называемые “понаехавшие”.

Литва, как и многие страны испытывает трудности с нехваткой рабочих рук, поэтому активно завозит в страну граждан из Центральной Азии. Проблема заключается в том, что при так называемом межнациональном общении эти люди используют не английский или немецкий, и даже не французский, а наш русский язык. Ну так они воспитаны. Это все те же издержки советского воспитания.

Казалось бы главная надежда на вытеснение русского языка, это украинские беженцы, которые в большом количестве приехали в Прибалтику, чтобы не стать невольными “добровольцами” для армии Зеленского. Но и они свое родной мове предпочитают говорить все на том же ненавистном русском языке.

Одним из первых на эту проблему обратил внимание известный литовский журналист Эдмундас Якилайтис, который пожаловался в соцсетях: русского языка в Вильнюсе «невыносимо». Эта публикация стала спусковым крючком для местных политиков. Согласно статистики, за 2,5 года число граждан Таджикистана, проживающих в Литве увеличилось в 4,5 раза. И все они используют русский язык.

Но проблема в том, что если мигрантам запретить говорить на русском, они тогда уедут из Прибалтики, и работать там будет просто некому. Невероятно, но факт…