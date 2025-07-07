Израиль вызвал раскол среди участников «Евровидения-2026»

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Главной причиной раздора стал кофликт в секторе Газа

Большой скандал разгорается вокруг песенного конкурса “Евровидение-2026”, который должен пройти в Австрии. Ситуация складывается таким образом, что сразу несколько стран могут отказаться от участия в этом мероприятии. А причиной возможного раскола является Израиль.

В данный момент Исландия и Испания требуют, чтобы Израиль официально был исключен из числа участников. К ним также присоединилась Словения и несколько других стран, которые не делали официальных комментариев.

В свою очередь на стороне израиля выступили Италия и Германия. Представители этих стран заявили, что не будут принимать участие в конкурсе на следующий год, если Израиль будет отстранен от участия. По их мнению для этого должны быть веские аргументы. Данную позицию также поддержали Греция, Кипр и Азербайджан и Швеция.

В ходе споров страны участники EBU (европейского вещательного союза) пришли к компромиссному решению отложить решение данного вопроса с оглядкой на исход конфликта в Газе.

«Будущее войны в Газе сыграет решающую роль в определении судьбы Израиля в конкурсе. Если конфликт закончится к декабрю, когда запланирована следующая Генеральная ассамблея EBU, Израиль, скорее всего, продолжит свое участие в обычном режиме», — говорится в публикации.

Но если даже Израиль и будет отстранен, то это положение будет действовать всего один год.

Масло в огонь подливает и тот факт, что сразу после победы на “Евровидении-2025” Австрии JJ (Йоханнес Питч) потребовал, чтобы Израиль был отстранен от конкурса в 2026 году.

«Я бы хотел, чтобы конкурс песни „Евровидение“ прошел в следующем году в Вене и без Израиля», — заявил он.

Тем самым он спровоцировал у себя на родине громкий скандал.

В общем “Евровидение-2026” еще не началось, но уже есть серьезная интрига, состоится данное мероприятие или нет. Ну а мы с нетерпением ждем конкурса “Интервидение”, которое в сентябре 2025 года состоится в России. Уже известно, что участие примут некоторые очень известные мировые исполнители…