Культура

“Ручки трясутся”: Алла Пугачева подтвердила наличие проблем со здоровьем

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
скандалы шоу-бизнес

Источник фото: globallookpress.com

Возраст берет свое. Пугачева больше не скрывает проблемы со своим здоровьем


Слухи о проблемах со здоровьем у Аллы Пугачевой в сети ходили давно. Однако Примадонна и ее муж Максим Галкин (признан в России иноагентом), старались на эту тему не говорить. Но все тайное рано или поздно становится достоянием общественности.

Как пишет издание Passion.ru. на этой неделе звездная чета опять сменила дислокацию, они перебрались из Италии в Латвию. В своем аккаунте социальной сети Пугачева выложила видео, как ее супруг готовит яичницу. Помощницей в данном случае выступала 12-летняя дочь пары Елизавета.

Во время приготовления шоумен пригласил супругу присоединится к приготовлению, но получил отказ. Несмотря на просьбу снимать процесс приготовления крупным планом, Примадонна отошла подальше. Певица, которой уже исполнилось 76 лет, призналась, что во время съемки у нее трясутся руки. 

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.

Ранее много шума наделал совместная фотография Пугачевой и Галкина, которую он выложил в своих социальных сетях. Уже тогда многие люди в комментариях отметили, что внешний вид Пугачевой вызывает тревогу. Некоторые специалисты предположили, что у Аллы Борисовны развивается депрессия, из-за неудовлетворенности своей жизнью в эмиграции.

Хотя чему удивляться, человеку уже 76 лет. От возраста, увы, никуда не уйдешь. По большому счету нужно уже осесть на одном месте и беречь здоровье, вернее то, что от него осталось….

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