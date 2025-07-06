“Ручки трясутся”: Алла Пугачева подтвердила наличие проблем со здоровьем

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Возраст берет свое. Пугачева больше не скрывает проблемы со своим здоровьем

Слухи о проблемах со здоровьем у Аллы Пугачевой в сети ходили давно. Однако Примадонна и ее муж Максим Галкин (признан в России иноагентом), старались на эту тему не говорить. Но все тайное рано или поздно становится достоянием общественности.

Как пишет издание Passion.ru . на этой неделе звездная чета опять сменила дислокацию, они перебрались из Италии в Латвию. В своем аккаунте социальной сети Пугачева выложила видео, как ее супруг готовит яичницу. Помощницей в данном случае выступала 12-летняя дочь пары Елизавета.

Во время приготовления шоумен пригласил супругу присоединится к приготовлению, но получил отказ. Несмотря на просьбу снимать процесс приготовления крупным планом, Примадонна отошла подальше. Певица, которой уже исполнилось 76 лет, призналась, что во время съемки у нее трясутся руки.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.

Ранее много шума наделал совместная фотография Пугачевой и Галкина, которую он выложил в своих социальных сетях. Уже тогда многие люди в комментариях отметили, что внешний вид Пугачевой вызывает тревогу. Некоторые специалисты предположили, что у Аллы Борисовны развивается депрессия, из-за неудовлетворенности своей жизнью в эмиграции.

Хотя чему удивляться, человеку уже 76 лет. От возраста, увы, никуда не уйдешь. По большому счету нужно уже осесть на одном месте и беречь здоровье, вернее то, что от него осталось….