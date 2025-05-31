Кино на выходные: 5 старых фильмов с отличными спецэффектами

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Почему старые кинохиты до сих пор на равных конкурируют с новинками?

За последние двадцать лет качество компьютерной графики и спецэффектов в кино без всякого преувеличения стало просто потрясающим. Это вам не съемка миниатюрных фигурок на столе, которые изображают схватку гигантских монстров – такой прием использовался еще в середине прошлого века…

Предлагаем сегодня вспомнить фильмы, которые были сняты довольно давно, но с такой качественной компьютерной графикой, которая позволяет им успешно соперничать с более новыми голливудскими блокбастерами.

«Пятый элемент» (1997)

«Пятый элемент» во многих статьях указан как французский фильм, но это не так. Над кинолентой работали студии Франции, США и Великобритании.

Хотя фильму скоро исполнится тридцать лет, он до сих пор даст фору современным кинолентам. И действительно в нем на высоком уровне сделано все – сценарий, разнообразные костюмы, юмор и не в последнюю очередь качественная компьютерная графика.

«Матрица» (1999)

Первая часть фантастического боевика братьев Вачовски произвела эффект разорвавшейся бомбы как для зрителей, так и среди кинокритиков. Хороша и идея, и ее реализация на большом экране. Четыре премии «Оскар», в том числе и в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

«Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

Благодаря таланту режиссера Питера Джексона зрители увидели лучшую экранизацию (и что интересно, до сих пор лучшую) произведений Джона Толкиена.

Во всех частях трилогии превосходная графика, но именно в третьей части было собрана все лучшее. Как итог – одиннадцать премий «Оскар» и более 1 млрд. кассовых сборов.

«Кинг Конг» (2005)

Между съемками «Властелина колец» и «Хоббита» режиссер Питер Джексон осуществил свою давнейшую мечту и создал современную версию истории о Кинг Конге. И действительно, прошло двадцать лет, на экраны вышли новые фильмы о гигантской обезьяне, но они и рядом не стояли с творением Джексона.

«Кинг Конг» 2005 года получил три премии «Оскар»

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Первый фильм о похождениях бывшего полицейского Макса Рокатански вышла еще в далеком 1979 году. Режиссер Джордж Миллер и тему выживания в мире после ядерной войны сделал востребованной на большом экране, и открыл для Голливуда Мэла Гибсона. А вышедший в 2015 году «Безумный Макс: Дорога ярости» стал лучшей лентой в данном киноцикле. Режиссер грамотно совместил африканские пейзажи, и компьютерную графику. Фильм получил шесть премий «Оскар».