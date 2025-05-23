5 забытых киномелодрам для просмотра в выходные

Источник фото: globallookpress.com kinopoisk.ru

Мы собрали для вас подборку из пяти интересных мелодрам последнего времени, которые приятно посмотреть в непринужденной обстановке

Если вы любите кино, то без всякого сомнения знаете, что ежегодно выходят тысячи новых фильмов. Можно без всякого преувеличения смотреть новинки круглые сутки. Совсем неудивительно, что с таким количеством новых фильмов, забываются старые, но этот этого не менее интересные киноистории. Давайте сегодня вспомним пять мелодрам, которые вы вполне могли пропустить.

«Предложение» (2009)

В главных ролях - Сандра Буллок и Райан Рейнольдс

Первоначально в «Предложении» главную женскую роль должна была сыграть Джулия Роберт, но звезда «Красотки» запросила за свою работу слишком большой гонорар. Так что создателям фильма пришлось остановить свой выбор на более «бюджетной» Сандре Буллок.

В центре сюжета молодая начальница, живущая в США. Даму вот-вот депортируют обратно в Канаду, так что срочно нужен фиктивный брак. Ее внимание падает на собственного харизматичного ассистента. И любовная история завертелась…

«Свадебный переполох» (2001)

В главных ролях - Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи

Фильм «Свадебный переполох» — это голливудская иллюстрация русской пословицы про сапожника без сапог. Героиня Дженнифер Лопес умеет профессионально организовывать чужие свадьбы. А вот когда дело доходит до личной жизни и выбора мужа, то тут начинаются проблемы. Но, в один прекрасный день девушка-организатор получает шанс изменить все…

«Другая женщина» (2014)

В главных ролях - Кэмерон Диас и Лесли Манн

Чем думают женщины, когда заводят постоянные отношения с женатым мужчиной? А если у этого самого «женатика», таких запасных любовниц еще с десяток? Ситуация неприятная, так что обманутая женщина объединяет силы с женой ловеласа, и они решают отомстить. Чем закончится эта история – трагедией или фарсом?

«Дорогой Джон» (2010)

В главных ролях - Ченнинг Татум и Аманда Сайфред

Фильм рассказывает о любви, которая проходит испытание расстоянием. Роман разгорается между молодой студенткой по имени Саванна и военнослужащим Джоном, который по долгу службы вынужден покинуть возлюбленную. Смогут ли возлюбленные сохранить свои чувств вдали друг от друга?

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» (2009)

В главных ролях - Кира Найтли и Сэм Уортингтон

Как правило, молодожены абсолютно счастливы, хотят проводить друг с другом как можно больше времени и не обращают внимания на окружающий мир. Но не в этот раз. Ревности и подозрения приходят взамен свадебного торта и белого платья. Сможет ли пара сохранить свою любовь?