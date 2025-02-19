Выпуск шоу «Поедем, поедим!» снимают на Вологодчине

Источник фото: группа ВКонтакте «Вологде.рф»

Передача выйдет в эфир в марте на телеканале НТВ

На этой неделе в Вологодской области проходят съемки телепередачи «Поедем, поедим!». Ведущий Федерико Арнальди вместе со своей командой приехал, чтобы рассказать зрителям о достопримечательностях региона и местной кухне.

Съемочная группа уже посетила Вологодский кремль. Ведущему рассказали про историю Архиерейского двора. Вместе с экскурсоводом они прогулялись по Кремлевской площади и территории кремля, поднялись на колокольню Софийского собора и заглянули в Иосифовские залы на выставку «Новые поступления. Из фондов Вологодского музея-заповедника».

Команда также планирует посетить отель «Маруся», кафе «Родное», ресторан «Паравозовъ», мастер-класс Антонио Рицци, музей «Семёнково», фабрику «Атаг» и другие места.

Выпуск о Вологодской области выйдет в эфир уже в марте.

«Поедем, поедим!» — это передача о путешествиях и вкусной еде. Ведущий Федерико Арнальди ездит по всему миру, встречается с разными людьми, которые знакомят его с особенностями местной кухни. Проект «Поедем, поедим!» был признан лучшей программой о путешествиях, став обладателем премии журнала National Geographic Traveler Awards 2016. Дважды стал победителем конкурса «СМИротворец» в номинации «Телевидение» в 2016 и в 2017 гг.