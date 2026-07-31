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Заморозка цены на год: в России появился новый инструмент инвестиций в золото

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
в мире инвестиции Китай

Источник фото: Sergey Elagin/Business Online В России появилась хитрая альтернатива покупке слитков

Россиянам стал доступен «Золотой сертификат»


Мировые центральные банки продолжают рекордными темпами пополнять свои резервы драгоценными металлами, подтверждая их статус главного спасательного круга в периоды экономической нестабильности. Показательный пример подает Китай, который только за один весенний месяц импортировал 163 тонны золота, обновив максимум за последние 2 года. На фоне растущего глобального спроса у российских частных инвесторов появилась возможность вкладывать средства по совершенно новым и куда более выгодным правилам.

Отечественная компания «Росвексель» вывела на финансовый рынок свежий продукт — «Золотой сертификат». Его принципиальное отличие от привычных банковских предложений заключается в возможности зафиксировать стоимость покупки физического металла на срок от 3 месяцев до целого года. Как подчеркивает генеральный директор компании Осман Кабалоев, на сегодняшний день это единственное предложение в стране, позволяющее заморозить цену драгметалла на столь длительный период.

Помимо предсказуемости сделки, цифровой формат предлагает ощутимую экономию. Приобретение сертификата может оказаться до 5 процентов дешевле, чем покупка классического слитка. В основе механизма лежит простой вексель, дающий клиенту полную свободу выбора. По истечении оговоренного срока инвестор сам решает, как именно забрать активы: получить на руки реальный кусок золота с физической доставкой или затребовать денежную выплату в рублях.

Дополнительную уверенность инвесторам придает государственная база проекта. Сама структура «Росвексель» создана в соответствии с официальным правительственным распоряжением, а ее учредителями выступают Российская Федерация в лице Росимущества и профильная группа компаний А7, образованная банком ПСБ. Специалисты ожидают, что прозрачность и удобство такого формата сделают сертификаты серьезным конкурентом традиционным способам хранения сбережений.

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