С прилавков уберут сырки с растительным жиром: утвержден новый ГОСТ

Сырки

Разбираемся, какими станут глазированные сырки по новому ГОСТу в магазинах

Любимый миллионами россиян десерт ждет нормативная перезагрузка. Росстандарт утвердил новый государственный стандарт качества для глазированных творожных сырков. Этот документ, вступающий в законную силу с 1 января 2028 года, призван зачистить полки отечественных супермаркетов от дешевых подделок, где вместо настоящего творога используются растительные жиры, а шоколад заменен сомнительной сладкой массой. Теперь требования становятся максимально прозрачными. Переходный период дан заводам именно для того, чтобы они успели полностью модернизировать свои производственные линии и рецептуры под новые условия.

Согласно новому нормативу, идеальный сырок должен выглядеть безупречно даже с эстетической точки зрения. Глазурь обязана ложиться ровным, однородным слоем без малейших проплешин или трещин, а при вскрытии упаковки она не имеет права прилипать к фольге или крошиться в руках. Сама творожная масса должна обладать исключительно нежной, в меру плотной текстурой без эффекта вязкой «резины» или водянистой каши. Эксперты четко прописали и математические показатели эталонного десерта. Так, уровень жирности ограничен коридором от 5 до 26 %, а содержание сахарозы не должно превышать 32 %. Кислотность продукта также строго регламентирована и ограничена отметкой в 220 градусов Тернера, а для легких сырков с жирностью менее 10 % стандарт допускает лишь едва заметную мучнистость в текстуре.

Особое внимание в утвержденном документе уделено базовому составу. Настоящий сырок по ГОСТу должен состоять исключительно из натурального творога, качественного сливочного масла, пастеризованных сливок и сахара. Наличие любых посторонних химических привкусов или неестественных запахов запрещено. В качестве легальных вкусовых добавок разрешено использовать только понятные и натуральные ингредиенты: настоящую ваниль, какао, корицу, изюм, курагу, чернослив, различные орехи, цукаты и кокосовую стружку. Фактически, государство делает первый масштабный шаг к тому, чтобы вернуть покупателям тот самый аутентичный вкус из детства. Важно отметить, что пищевые фабрики имеют полное право перейти на новые стандарты досрочно, не дожидаясь официального дедлайна, так что по-настоящему качественные и безопасные сырки начнут массово вытеснять суррогат из магазинов гораздо раньше заявленного 2028 года.