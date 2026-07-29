Пирамида на $250 млрд: Уолл-стрит в панике из-за тайных сделок создателей ChatGPT и Nvidia

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Пузырь лопнул: акции Nvidia рухнули из-за серых схем

Мировой рынок технологий сейчас обсуждает финансовые маневры главной компании в сфере искусственного разума — Nvidia. Стало известно , что этот производитель чипов планирует выступить поручителем для создателей ChatGPT из компании OpenAI на сумму в 250 миллиардов долларов. Эти деньги нужны стартапу, чтобы арендовать мощности в новом центре обработки данных, который строится в США при поддержке японской корпорации SoftBank. Параллельно Nvidia договорилась о взаимном партнерстве на полтриллиона долларов с южнокорейской SK Group, а также вложила миллиарды в другие нейросетевые проекты. Казалось бы, индустрия процветает, но на Уолл-стрит началась настоящая паника, а акции самой Nvidia резко пошли вниз, из-за чего она уступила звание самой дорогой компании мира корпорации Apple.

Причина тревоги инвесторов кроется в хитрой схеме, которую экономисты называют «круговым финансированием». Объяснить этот механизм можно на очень простом примере: представьте, что вы продаете лимонад, но у ваших покупателей не хватает денег. Тогда вы сами даете им в долг крупную сумму, но с условием, что на эти деньги они купят именно ваш напиток. Примерно это сейчас и делает Nvidia. Компания вкладывает гигантские средства в инфраструктурные проекты, спонсирует стартапы и гарантирует их кредиты, чтобы эти разработчики затем на эти же деньги закупали дорогие процессоры самой Nvidia. Если хотя бы один элемент этой цепочки даст сбой, или если искусственный интеллект не начнет приносить реальную прибыль, вся выстроенная экосистема может рухнуть. Рынок боится, что текущий спрос на ИИ-чипы раздут искусственно.

Опасения подогреваются и поведением самих архитекторов этого технологического бума. Пока простые люди верят в бесконечный рост, директора и основатели компаний, выигравших на нейросетях, тихо распродают свои личные акции, фиксируя миллиардные прибыли. Впрочем, глава Nvidia Дженсен Хуанг категорически отвергает все обвинения в раздувании финансового пузыря. По его словам, называть такие сделки круговыми просто нелепо, ведь компания помогает миру быстрее построить инфраструктуру будущего. Тем не менее, эпоха слепой веры инвесторов в магию нейросетей явно подошла к концу. Рынок чипов уже начал серьезно падать.