Битва за кассу: почему традиционные банки боятся отдавать развитие платежных систем техногигантам

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Борис Листов рассказал о разногласиях классических и платформенных банков

Заявление главы Россельхозбанка о вхождении в капитал НСПК обнажило глубокий идеологический раскол внутри банковского сектора. Комментируя грядущую приватизацию, Борис Листов произнес ключевую фразу, объясняющую истинные мотивы традиционных кредитных организаций:

«У платформенных и классических банков может быть разное видение».

За этой дипломатичной формулировкой скрывается жесткая аппаратная борьба за то, по какому пути будет развиваться платежная инфраструктура страны в ближайшее десятилетие.

Платформенные банки, выросшие из IT-корпораций или превратившиеся в масштабные экосистемы, заинтересованы в максимальной цифровизации, отказе от пластика и агрессивном внедрении биометрии. Для них НСПК — это просто еще один технологический шлюз для перекачки данных и удержания клиента в своей орбите. Классические же банки, обладающие гигантской сетью физических отделений и огромной базой консервативных клиентов, опасаются, что правила игры будут написаны исключительно в интересах «модных» финтех-гигантов.

Покупка миноритарной доли в НСПК для таких игроков, как РСХБ — это способ получить право вето или хотя бы право громкого голоса при обсуждении стратегических реформ. Классическому банкингу критически важно настроить механизм принятия решений так, чтобы инновации не уничтожали их традиционную бизнес-модель. Вхождение в капитал Национальной системы платежных карт позволит традиционалистам уравновесить влияние IT-лоббистов и гарантировать, что новые стандарты переводов и оплаты будут учитывать интересы всего рынка, а не только самых цифровизованных его участников.