Депутаты считают бюджетную политику региональных властей грамотной

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Заявление прозвучало на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета

В Законодательном собрании области прошли публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за прошлый год. В них приняли участие депутаты ЗСО, руководители органов исполнительной власти, Контрольно-счетной палаты, представители общественных организаций и профсоюзов.

Основные итоги исполнения бюджета представила заместитель губернатора Александра Гуркина. Доходы бюджета в прошлом году составили 129,8 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, их объем снизился на 10,7%. В основном это произошло из-за уменьшения поступлений налога на прибыль организаций. По словам Александры Гуркиной, это общая тенденция для большинства субъектов страны.

«Налог на прибыль организаций утратил лидирующую позицию: его влияние на доходную составляющую областного бюджета сократилось с 44% в 2023 году до 27% в 2025 году. На первое место при этом вышел налог на доходы физических лиц с удельным весом 32%. Объем безвозмездных поступлений составил 19,7 млрд рублей, что на 300 млн рублей меньше уровня 2024 года, - заявила Александра Гуркина.

Расходы областного бюджета за 2025 год составили 168,3 млрд рублей. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 97,6 млрд. По сравнению с 2024 годом объем соцрасходов увеличился на 6,7 млрд рублей, или на 6,9%.

«Значительная часть средств – почти 50 миллиардов рублей – составил бюджет развития. Было отремонтировано больше 370 километров дорог, капитально отремонтированы поликлиника Белозерской ЦРБ и 4-я поликлиника в Вологде, приобретено 227 единиц оборудования в 38 медицинских организаций, 25 единиц автотранспорта в 13 медучреждений первичного звена. Также благоустроено 386 дворов, парков и площадок», - отметил председатель Законодательного собрания области Роман Заварин.

В целом муниципальный долг за 2025 год сократился на 294,1 млн рублей. По состоянию на 1 января 2026 года он полностью отсутствует в 24 муниципальных образованиях.

Как заявила руководитель Контрольно-счетной палаты области Ирина Карнакова, налоговая политика региона была направлена на сохранение стабильных условий ведения предпринимательской деятельности с учетом складывающейся геополитической и экономической ситуации в стране, а также на укрепление доходного потенциала бюджета области.