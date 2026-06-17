На Вологодчине три организации с признаками черных кредиторов

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На финансовом рынке организации работали нелегально

В Вологодской области за пять месяцев этого года выявлены три организации с признаками черных кредиторов. На финансовом рынке организации работали нелегально. Как уточняет региональное отделение Центробанка, всего в списке находится 45 подобных организаций, выявленных в регионе.

«В целом по России в I квартале этого года из 1,4 тыс. выявленных нелегалов более 60% – это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством. Среди них финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции», - уточнили в региональном отделении ЦБ.

Чаще всего подобные организации предлагали инвестировать в криптовалюту. Для этого использовался ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, который якобы умеет просчитывать быстрое получение дохода на финансовом рынке.