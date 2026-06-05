Алексей Мордашов

Выступления председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова на площадках ПМЭФ-2026 обнажили глубокий раскол между государственным оптимизмом и суровой корпоративной реальностью. Пока чиновники рапортуют о стабильности, владелец промышленного гиганта открыто заявляет об убытках от инвестиций, переохлаждении экономики и грядущей кадровой оптимизации, оборачивая этот жесткий аудит в риторику о выдающемся технологическом потенциале россиян.

Крупный капитал начал открыто подавать сигналы бедствия, используя для этого главную экономическую трибуну страны. В ходе дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Мордашов выступил с предельно жестким диагнозом текущей макроэкономической модели. Основным триггером стал длительный период высоких процентных ставок, который, по оценке бизнесмена, привел к эффекту кумулятивного переохлаждения всей экономики. В качестве главного доказательства он привел статистику рынка стали, который стабильно сжимается третий год подряд. Только за прошлый год падение составило 14%, а за первые месяцы текущего года спрос провалился еще на 13%. В совокупности за три года металлурги потеряли около трети рынка сбыта.

Следствием этого охлаждения становится радикальный секвестр корпоративных бюджетов. Глава «Северстали» признал, что доходность компании резко обвалилась и она попала в ловушку отрицательного денежного потока, когда текущие траты на инфраструктурные проекты превышают заработок. Реакция на это последовала максимально жесткая: инвестиционный портфель на следующий год уже урезан на 24%, корпорация останавливает наем новых сотрудников и не исключает проведение оптимизации действующего штата. Дополнительным ударом по экспортерам выступает крепкий рубль. Миллиардер привел простую математику: учитывая разницу накопленной инфляции между Россией (42%) и США (19%) с 2022 года, справедливый курс американской валюты должен находиться в коридоре 89–90 рублей, а не держаться на отметке около 72 рублей. Для стабилизации ситуации и защиты от колебаний он даже предложил перевести накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ) исключительно в рубли.

Однако самым интересным в этой ситуации является то, как именно бизнесмен упаковывает эти тревожные финансовые маркеры. На фоне заморозки найма и урезания бюджетов Мордашов разворачивает мощную патриотично-технологическую риторику, заявляя, что главным запасом прочности компании остаются люди. В интервью он назвал россиян «потрясающей нацией», обладающей бешеной энергией, огромным умом и изощренным предпринимательством. Компенсировать нехватку денег и кадров корпорация намерена за счет тотальной цифровизации, массово внедряя в работу искусственных помощников. По словам миллиардера, в мире существует лишь три полноценных интернета — англоговорящий, китайский и русский, что подтверждает колоссальный технологический уровень страны.