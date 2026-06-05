Под Вологдой появятся два лесоперерабатывающих предприятия

Заводы будут построены на территории ОЭЗ «Вологодская»

В Вологодском округе на территории ОЭЗ «Вологодская» будут реализованы два проекта в лесопромышленном комплексе.

Соответствующее соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили председатель правительства Вологодской области Александр Мордвинов и бенефициар ООО «Био-ЭН» Александр Воробьев.

«Построим современный завод по производству ориентированно-стружечных плит и организуем производство торрефицированных пеллет на базе нашей особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская». Общий объем инвестиций составит не менее 5 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать 50 новых рабочих мест, а также увеличит размер вложений в основной капитал региона и доходную часть областного бюджета», – пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Проектная мощность производства торрефицированных пеллет составит 70 тысяч тонн биоугля в год. Завод по производству ориентированно-стружечных плит позволит удовлетворять растущий спрос на качественные и экологичные строительные материалы как в Вологодской области, так и в соседних субъектах Российской Федерации.