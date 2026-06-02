Вологжане сдали монет на 2 млн рублей

Регион стал одним из лидеров среди СЗФО по возвращению мелочи

Вологжане в рамках апрельской акции «Монетная неделя» вернули в оборот более 369 тыс. монет на сумму 2 млн рублей. Как сообщает региональное отделение ЦБ, Вологодская область стала лидером среди регионов Северо-Запада по возврату монет в оборот. Также сообщается, что чаще всего люди сдавали монеты номиналом 10 рублей.

«Монетная неделя» проходит по всей стране дважды в год – весной и осенью. С ее помощью в оборот возвращаются монеты, которые у многих просто лежат без дела. Это позволяет сократить издержки на их производство. При этом, чтобы вернуть мелочь в оборот, не обязательно ждать особого случая – просто оплачивайте ими товары и услуги», – призвал управляющий отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.

Всего в стране в рамках апрельской акции люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей.