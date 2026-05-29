Овощи и зарубежный туризм повлияли на инфляцию в Вологодской области

В регионе инфляция оказалась ниже, чем в целом по стране

На инфляцию в Вологодской области в апреле повлияли овощи и услуги в сфере зарубежного туризма. Как сообщает вологодское отделение Центробанка со ссылкой на данные Росстата, цены в регионе в апреле по сравнению с мартом умеренно выросли. Годовая инфляция замедлилась до 5,3% и стала ниже, чем в целом по стране.

«Среди продовольствия заметнее всего за месяц снизились цены на овощи, в том числе на тепличные огурцы и помидоры. На это повлиял рост производства и предложения в целом по стране. К тому же с приходом весны предприятия тратят меньше средств на отопление и подсветку теплиц. В целом за год плодоовощная продукция стала дешевле на 10,1%», - говорится в сообщении регионального отделения ЦБ.

В свою очередь в апреле выросли цены на сахар из-за сокращения объемов производства по сравнению с осенью, когда идет сбор урожая сахарной свеклы. За год цены на сахар снизились на 2,3%.

Из непродовольственных товаров больше всего в апреле снизились цены на телевизоры. Как считают в ЦБ, на это повлияло сокращение спроса из-за уменьшения потребительского кредитования, а также укрепление рубля.

В сегменте услуг заметнее всего снизились цены на услуги в сфере зарубежного туризма. Путевки по ряду направлений подешевели благодаря укреплению рубля в апреле.