Череповецкий олигарх Мордашов будет добывать золото на Камчатке

Мордашов добрался до камчатского золота

Сотни тонн золота. Nordgold череповецкого олигарха Алексея Мордашова займется разведкой залежей на Камчатке. Компания купила весомый пакет активов оператора, имеющего лицензии на разведку участков с золотом с простой геологией. Эксперты говорят, что инвестиции могут весьма быстро окупиться.

А еще, Ростехнадзор одобрил промышленную площадку ЗИФ на кластере Гросс (также принадлежит Nordgold). Работы по реконструкции шли в рамках проекта по увеличению переработки ГОКа до 26 миллионов тонн руды в год.

Nordgold за счёт своей геологоразведочной программы в 2020-2024 гг. прирастила 240 т запасов золота на кластере Гросс. на данный момент, запасы рудника и добываемые ресурсы оцениваются в 400 т золота.