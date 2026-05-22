Представители Саудовской Аравии знакомятся с вологодским бизнесом
Представители восьми компаний Саудовской Аравии прибыли с миссией на Вологодчину, чтобы познакомиться с вологодским бизнесом. В свою очередь бизнесмены ближневосточного государства представляют сферу промышленности, IT, строительства и пищевой отрасли.
«Гости ознакомились с экспортным потенциалом области. Переговоры с ними провели 25 экспортёров Вологодчины, стороны обсудили возможности долгосрочного партнёрства и обменялись контактами. Наши предприятия узнали о специфике работы на рынках арабских стран и затронули проблемы логистики при экспорте», - рассказал в соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
По его словам, гости побывали на площадке производства ультразвукового оборудования, оценили качество продукции деревообрабатывающего предприятия в Грязовецком округе и проявили интерес к закупкам.
«Такие встречи помогают вологодским компаниям находить новых партнёров, расширять рынки сбыта и выходить на экспортные контракты. Бизнес-миссию организовал региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», - уточнил глава региона.