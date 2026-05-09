По программе долгосрочных сбережений на счетах вологжан – более 7 млрд рублей

С момента запуска программы заключено почти 125 тысяч договоров

На счета вологжан по программе долгосрочных сбережений поступило в общей сложности 7,1 млрд рублей. Такие данные публикует вологодское отделение ЦБ на конец марта этого года. Сама программа работает с 2024 года.

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это надежный инструмент для формирования накоплений на будущее. Она помогает создать подушку безопасности и получить дополнительную прибавку к пенсии. Ключевые преимущества – государственное софинансирование личных средств граждан и возможность ежегодного получения налогового вычета», - рассказал управляющий отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.

Еще одним существенным плюсом является низкий порог входа, поскольку минимальный взнос для получения софинансирования от государства составляет всего 2000 рублей в год.

Чтобы начать копить по программе долгосрочных сбережений, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом – участником программы и самостоятельно вносить деньги на свой счет.

Все взносы, а также инвестиционный доход по ПДС застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей – в два раза выше суммы по страхованию банковских вкладов. При этом программа предусматривает налоговые вычеты: от 52 до 60 тыс. рублей ежегодно в зависимости от размера доходов участника программы.