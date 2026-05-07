Зарплаты по 200 тысяч: Вологодчине придется ждать 10 лет

Источник фото: Belkin Alexey/news.ru,Lantyukhov Sergey/news.ru

Суровый спойлер для Вологодской области

В Вологодской области один из самых низких в стране рост заработной платы. Таковы данные «РИА Рейтинг». Эксперты оценивали время, за которое российские регионы достигнут уровня медианной зарплаты 200 000 руб. в месяц.

Медианная зарплата — это когда половина работников получают больше этой суммы, а половина — меньше.

Оказалось, что Вологодчина показала невысокие темпы роста: достижение целевого показателя в регионе ожидается не ранее, чем через 10 лет. Общероссийский прогноз, при этом, чуть более 8 лет. Сейчас Вологодская область находится на 57 месте рейтинга.

Стоит отметить, что разрыв между регионами серьезный. Лидирует, как обычно, Север. Ямал и Чукотка достигнут данного показателя через 5 лет. Неожиданно, рядом оказался Татарстан. Там период лишь 6 лет. Хуже всего с показателями у Дагестана, Чечни и Ингушетии. У последней и вовсе 22 года! Плохо также в Крыму, Ставрополье и Севастополе.

200 000 - заманчивое число, но вот нюанс. С нашей инфляцией они через несколько лет будут равносильны 70 000 рублей.