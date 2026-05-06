Россияне скупают ОФЗ: Минфин привлек 130 млрд рублей под 14,7% годовых

Ради чего инвесторы в РФ массово замораживают деньги на 10 лет

Министерство финансов успешно закрыло очередные аукционы: инвесторы выкупили гособлигации (ОФЗ) на 130 миллиардов рублей. Спрос был ажиотажным — на некоторые серии он в несколько раз превышал предложение.

Квартальный план ведомство выполнило на 62 процента. Государство предлагает заработать до 14,7 процента годовых, но это игра вдолгую: вложения вернутся инвесторам только через 5 или 10 лет, в 2031 и 2036 годах.

Всего за апрель и май ведомство привлекло почти 1 триллион рублей. Темпы впечатляют: Минфин уверенно идет к цели, пользуясь высоким интересом рынка к защитным активам.