Миллиарды «Русагро» — в доход государства: прокуратура забирает всё

Масштабная зачистка в «Русагро»: прокуроры подали иск об изъятии имущества Вадима Мошковича, его супруги и бывших топ-менеджеров в пользу государства. Речь идет о миллиардных активах, недвижимости и счетах.

Генпрокуратура просит изъять в доход государства имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Заодно могут забрать и активы его супруги, а также бывшего директора компании. Первое заседание по иску назначено на понедельник в Хамовническом суде столицы.

По данному делу кроме миллиардера и его жены Натальи Быковской, а также экс-гендиректора Максима Басова проходят бывший топ-менеджер компании Сергей Трибунский с супругой. Соответчиками заявлены ООО «Финансовый ресурс» и ООО «Производственно-коммерческая компания „Профит“».

По данным инсайдеров, в доход государства просят передать принадлежащие ответчикам имущество, земли, деньги, а также активы компаний, общая стоимость которых превышает несколько млрд рублей.

Мошковича, состояние которого по данным Форбс почти 3 миллиарда долларов, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки.

Основателя крупнейшего агрохолдинга в Росфедерации Вадима Мошковича взяли под арест в начале прошлогодней весны после обысков в компании. В СИЗО отправили и Басова.

Той же весной был арестован бывший вице-губернатор Тамбовщины по делу о получении взятки. Тогда же «Русагро» передала в управление Белгородской области долю в предприятии «Агро-Белогорье», одном из крупнейших производителей мяса в России.