Вологодские депутаты законодательно определили ответственных бизнесменов
Вологодские депутаты на законодательном уровне определили понятие ответственного бизнеса. Закон принят на сессии регионального парламента. Как сообщает пресс-служба ЗСО, законом устанавливаются правовые основы ответственного ведения бизнеса и регулирование отношений между органами власти, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Ранее идеи ответственного бизнеса нашли отражение в государственном стандарте (ГОСТ), закрепляющем методику оценки ответственного бизнеса. При этом учитываются экономические показатели, финансовая устойчивость, воздействие бизнеса на окружающую среду, уровень ответственности перед сотрудниками и партнерами.
«Очевидно, что у каждого предприятия своя стратегия развития и свои возможности. Но это не значит, что бизнес должен быть ориентирован на сугубо собственные интересы. Законом области организации и индивидуальные предприниматели, соблюдающие законодательство в сфере защиты прав человека, экологии и уплаты налогов, получают статус «ответственного субъекта предпринимательской деятельности» и меры поддержки от региона», – пояснил председатель комитета ЗСО по экономической политике и собственности Михаил Ананьин.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.