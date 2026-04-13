«Газпром нефть» в 2025 году расширила сеть АЗС в регионах России

За минувший год открыты 36 автозаправочных станций.

Наибольшее число станций построено и модернизировано в Красноярском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях. Одновременно в Нижегородской и Свердловской областях проведено широкое обновление действующих активов.

18 АЗС открыты на федеральных трассах ЦКАД, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», А-108 «Московское большое кольцо», А-146 «Краснодар – Верхнебаканский», Р-21 «Кола», Р-132 «Золотое кольцо», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-258 «Байкал» для поддержки динамики роста межрегиональных перевозок и внутреннего автотуризма.

В 3,5 раза увеличено число АЗС с цифровыми системами самообслуживания. По итогам 2025 года 332 станции в 30 регионах России были оборудованы экспресс-кассами для оплаты топлива и товаров.

Продолжает развиваться инфраструктура для электромобилей– в 2025 году количество электрозарядных станций достигло 146. Новые ЭЗС открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях.

В итоге сеть увеличилась до 1 585 АЗС.

Благодаря созданию новых и реконструкции имеющихся станций создано более 500 рабочих мест.