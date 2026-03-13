Вклады вологжан на банковских счетах за год выросли на 23%

Источник фото: Николай Гюнгазов, Global Look Press

На данный момент вологжане хранят в банках почти 385 млрд рублей

Вклады вологжан на банковских счетах по данным на 1 февраля составили почти 385 млрд рублей. За год. По данным ЦБ РФ, накопления выросли на 23%.

При этом львиная доля всех вкладов (97,2%) хранится в национальной валюте.

«Сейчас банки вслед за изменением ключевой ставки снижают ставки, по которым привлекают средства населения. Так, в конце февраля средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших кредитных организаций страны составляла 14,1% годовых. Однако доходность от сбережений по-прежнему остается привлекательной, поскольку ставки по вкладам превышают ожидаемую инфляцию, которая, по прогнозу Банка России, составит 4,5–5,5% в 2026 году», - рассказал управляющий региональным отделением Северо-Западного банка России Алексей Щербинин.

Таким образом, проценты по вкладам на данный момент выше процента инфляции, что позволяет накапливать средства на крупные покупки.

В целом годовая инфляция в Вологодской области отмечается на уровне 6,4%, что ниже уровня прошлого года.