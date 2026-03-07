Критическое изменение цен на водку

Источник фото: Elena Mayorova/Global Look Press Алкоголь опасен для здоровья

Российский рынок водки демонстрирует беспрецедентный рост цен.

В период с января по февраль 2026 года стоимость литра водки в России увеличилась на 6,11%, поднявшись с усредненного показателя в 897,3 рубля до 952,2 рубля.

Чтобы оценить масштабы этого явления, стоит отметить, что за аналогичные два месяца 2022 года рост составил всего 2,09%, в 2023 году — 1,26%, в начале 2024 года — 2,18%, а в 2025 году — 5,58%.

Среди ключевых факторов, обусловивших столь значительное повышение стоимости, выделяется увеличение акцизных ставок на крепкие алкогольные напитки. Дополнительным фактором стало увеличение налога на добавленную стоимость.

Кто-то станет меньше выпивать? Возможно. Но точно, что кто-то станет меньше есть.