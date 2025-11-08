Экономика

РФ хочет разбавлять бензин спиртом и вредными присадками

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
топливо

Источник фото: andreas160578

Бензиновый кризис в РФ усугубляется и может ударить даже по тем регионам, где еще нет дефицита бензина.


Минэнерго планирует отменить запреты на использование монометиланилина. Это вредная добавка, повышающая октановое число топлива.

Вице-премьер Новак предлагает поднять МДК этанола в бензине с 1,5% до 10%.
Добавление 1% ММА повышает октановое число бензина на 2–6 пунктов. Разбавление бензина этанолом и присадками ММА даст рост производства около 10%.

Будет ли в случае этих изменений бензин на российских заправках того качества, которое не ломает моторы машин? Вопрос риторический. Понять ситуацию позволяют два факта.

Компания Geely Motors в октябре 2025 заявляла, что поломки их двигателей связаны с особенностями состава российского топлива.

В Венесуэле, обладающей самыми большими запасами нефти и конфликтующей с цивилизованными странами, уже в 2023 автомобили массово горели из-за некачественного топлива. Довести нефтяную страну до разбавленного, чем попало бензина – это уметь надо.

 

