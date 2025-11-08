РФ хочет разбавлять бензин спиртом и вредными присадками

Источник фото: andreas160578

Бензиновый кризис в РФ усугубляется и может ударить даже по тем регионам, где еще нет дефицита бензина.

Минэнерго планирует отменить запреты на использование монометиланилина. Это вредная добавка, повышающая октановое число топлива.

Вице-премьер Новак предлагает поднять МДК этанола в бензине с 1,5% до 10%.

Добавление 1% ММА повышает октановое число бензина на 2–6 пунктов. Разбавление бензина этанолом и присадками ММА даст рост производства около 10%.

Будет ли в случае этих изменений бензин на российских заправках того качества, которое не ломает моторы машин? Вопрос риторический. Понять ситуацию позволяют два факта.

Компания Geely Motors в октябре 2025 заявляла, что поломки их двигателей связаны с особенностями состава российского топлива.

