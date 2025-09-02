Акции Газпрома обвалились на новостях о меморандуме про “Силу Сибири - 2”

Источник фото: globallookpress.com фото Ilya Galakhov

Ситуация со строительством газопровода «Сила Сибири - 2» пока находится в подвешенном состоянии

Главным ньюсмейкером сегодняшнего дня стал Газпром, который сообщил, что с китайскими партнерами был подписан меморандум о строительстве газопровода “Сила Сибири - 2”, а также увеличение объемов поставок газа в Китай по газопроводу “Сила Сибири”. Казалось бы очень позитивная новость, однако акции газового холдинга на этих новостях упали почти на 3%. Что не понравилось акционерам?

На закрытии торгов 1 сентября акции Газпрома стоили 134,38 руб. Но в ходе торгов сегодня 2 сентября акции в моменте стоили 130,47 руб, что на 3% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Что же произошло?

Во-первых, на официальном сайте Кремля данная новость была опровергнута . На самом деле никакого соглашения о строительстве “Силы Сибири - 2” в Китае подписано не было.

Также о предполагаемом документе не было сказано ни одного слова в официальном сообщении пресс-службы «Газпрома», которое было опубликовано уже после того, как глава компании рассказал об итогах переговоров.

Во-вторых, на самом деле данный проект очень противоречивый. И если все-таки появятся подтверждения о начале его строительства, то есть несколько важных нюансов. Цены на российский газ для Китая отличаются от цен для Европы своей дешевизной, что не дает Газпрому большого профита.

Все капитальные затраты по строительству “Силы Сибири - 2” в основном лягут на баланс российской компании, что станет для него очень тяжелой ношей, и сократит свободный денежный поток. Это в свою очередь может негативно сказать на уровне дивидендов, которые Газпром и так не платит уже несколько лет. Отсюда мы и имеем обвал котировок акций, который превысил 3%.

Как это не странно, но отказ от “Силы Сибири - 2”, наоборот, мог бы стать позитивом для Газпрома. Но пока ситуация весьма туманная, поэтому ждем более подробных комментарий сторон…