“Почту России” предложили наделить функцией общероссийского туроператора

Источник фото: NewsVO

В России предложили оригинальную идею по выведению Почты России из кризиса

Почта России сегодня находится не в лучшем состоянии. Российские власти неоднократно пытались вытащить предприятие из кризиса, однако все усилия не дали никаких результатов. Возможно новое предложение поможет сдвинуть проблему с мертвой точки.

В качестве возможного варианта выхода из кризиса, сенатор Артем Шейкин предложил продавать на Почте России туристические путевки. Об этом он заявил в интервью изданию “Абзац” .

«Почта России» могла бы стать своего рода «окном» для продвижения внутреннего туризма, особенно в отдаленных регионах. Это, во-первых, дало бы возможность гражданам легче планировать свои путешествия, а во-вторых, поддержало бы развитие туристической инфраструктуры в регионах», – отметил Шейкин.

При этом сенатор отметил, что Почта России в любом случае должна работать над повышением качества своих основных услуг, отправке и доставке писем, телеграмм и посылок.

Любая диверсификация бизнеса, по мнению Шейкина, могла бы привлечь дополнительные инвестиции для модернизации почтовой службы.

На первый взгляд весьма трезвая идея, однако есть свои нюансы. Сегодня во многих городах России закрываются почтовые отделения из-за того, что там просто некому работать. Люди не хотят идти на работу, за которую платят копейки. Вот и возникает вопрос, если на Почте России не хватает работников, то кто тогда народу будет продавать туристические путевки?