В Госдуме прокомментировали новость о завозе в Россию миллиона индусов
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До конца года в Россию может приехать около 1 миллиона индийских рабочих. Таким образом в стране решили бороться с проблемой нехватки рабочих рук. Это новость шокировала не только простых россиян, но и некоторых депутатов Госдумы.
Как заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин в интервью агентству
«Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — цитирует журналист Беседина.
Данная новость сильно
Сегодня в России установлено менее 200 тыс. квот, поэтому цифра в миллион человек для депутата Нилова является непонятной.
«Получить трудовую визу очень непросто и не быстро. Поэтому работодатели предпочитают приглашать работать по патентам. А что касается трудовых виз, то это еще и дополнительный контроль, компактное проживание, контроль со стороны работодателя, финансовая ответственность работодателя в случае, если человек нарушает закон и должен покинуть страну», — добавил Нилов.