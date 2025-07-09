В Госдуме прокомментировали новость о завозе в Россию миллиона индусов

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Таджикских мигрантов будут заменять на индусов

До конца года в Россию может приехать около 1 миллиона индийских рабочих. Таким образом в стране решили бороться с проблемой нехватки рабочих рук. Это новость шокировала не только простых россиян, но и некоторых депутатов Госдумы.

Как заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин в интервью агентству ЕАН , прежде всего иностранцы могут закрыть вакансии на Урале. Промышленные предприятия региона намерены повышать объемы производства, однако одним из препятствий для достижения поставленной цели является наличие острый дефицит кадров.

«Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — цитирует журналист Беседина.

Данная новость сильно удивила депутата Госдумы Нилова, который счел заявление Беседина довольно странным. По мнению законодателя любой иностранный гражданин может получить работу в России исключительно по трудовой визе, процесс получения которой весьма непростой. Для этого необходимо пройти несколько этапов одобрения, в первую очередь сначала нужно получить квоту. На все это потребуется определенное время.

Сегодня в России установлено менее 200 тыс. квот, поэтому цифра в миллион человек для депутата Нилова является непонятной.