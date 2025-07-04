Экономика

Положение “М.Видео-Эльдорадо” ухудшается. Спасти компанию могут только три вещи

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
бизнес ритейл

Источник фото: globallookpress.com

Ситуцию также усугубляет охлаждение экономики и падение потребительской активности


Крупнейшая торговая сеть “М.Видео-Эльдорадо”, специализирующаяся на продаже электроники и бытовой техники сегодня переживает непростые времена. По итогам 2024 года чистый убыток компании составил 10,3 млрд руб, что на 68% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а долговая нагрузка выросла до 370 млрд. руб. Тем не менее руководство не унывает, и предпринимает антикризисные меры.

В феврале 2025 года у “М.Видео-Эльдорадо” генеральный директор, компанию возглавил Феликс Либ. На данный момент проведена допэмиссия на 30 млрд. рублей, и сокращены операционные расходы. Тем не менее первый квартал оказался неудачным, но это стало следствием охлаждения всего потребительского рынка в России. Наши граждане предпочитают сберегать свои средства, и хранить их на депозитах под высокие проценты. 

В интервью “Интерфаксу” Феликс Либ заявил, что его компания рассчитывает на положительную динамику после снижения ставки рефинансирования. А также отметил еще три направления, которые помогут “М.Видео-Эльдорадо” выйти из кризиса.

Первое направление, это принятие закона о платформенной экономике позволит, или другими словами закона, регулирующего деятельность российских маркетплейсов Ozon и Wildberries. Данный документ по замыслу должен сократить продажу в интернете некачественной и дешевой техники, что должно благоприятно сказаться на продажах “М.Видео-Эльдорадо”. 

Второе направление, это внедрение программы «Честный знак» на товары электроники и бытовой техники. Поскольку у компании вся продукция “белая”, это также должно благоприятно сказаться на продажах. 

Также “М.Видео-Эльдорадо” надеется на скорое возвращение на рынок большой тройки компаний: Samsung. LG и Apple. Именно реализация продукция этих брендов давала ритейлеру основную часть выручки. 

Однако Феликс Либ забыл упомянуть огромную долговую нагрузку “М.Видео-Эльдорадо”, выплатить которую будет очень трудно, и даже снижение ключевой ставки тут может не помочь. 

И да, цены у компании на всю линейку продукции уж больно высокие. Сможет ли она предложить покупателю более низкую стоимость? Это покажет время...

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