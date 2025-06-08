У DNS начала падать прибыль. Руководство компании обвинило в своих проблемах Ozon и Wildberries
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Еще один участник российского рынка элктроники и бытовой отчитался о проблемах
У крупных российских компаний торгующих бытовой техникой и электроникой настали трудные времена. Такие компании как “М.Видео-Эльдорадо” и DNS по итогам 2024 года отчитались о сокращении прибыли. И если первый участник рынка пытается оптимизировать управление, то руководство DNS нашло неожиданное объяснение своим неудачам.
Согласно финансовому отчету за прошлый год DNS
По мнению совладельца группы компаний DNS Дмитрия Алексеева обвинил во всем происходящем крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries. Об этом он
Алексеев
В пресс-службе Wildberries & Russ все обвинения в свой адрес отвергли, и напомнили владельцу DNS о таком явлении как скидка платформ. При этом все продавцы на маркетплейсе сами контролируют и определяют стоимость своих товаров на платформе, при этом маркетплейс всегда готов поддержать своих партнеров предоставления скидки за свой счет.
Конечно же основную проблему для бизнеса “М.Видео-Эльдорадо” и DNS вносят западные санкции и трудности с логистикой, которая делает конечную цену дороже. На маркетплейсах же основными участниками являются небольшие предприниматели, которые торгуют малыми партиями товаров, следовательно, для них издержки тоже ниже.
Господин Алексеев не понимает, что крупные компании уходят в прошлое. Невероятно, но факт…