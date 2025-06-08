У DNS начала падать прибыль. Руководство компании обвинило в своих проблемах Ozon и Wildberries

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Еще один участник российского рынка элктроники и бытовой отчитался о проблемах

У крупных российских компаний торгующих бытовой техникой и электроникой настали трудные времена. Такие компании как “М.Видео-Эльдорадо” и DNS по итогам 2024 года отчитались о сокращении прибыли. И если первый участник рынка пытается оптимизировать управление, то руководство DNS нашло неожиданное объяснение своим неудачам.

Согласно финансовому отчету за прошлый год DNS сократил чистую прибыль по РСБУ на 21,7% по сравнению с 2023 годом - до 32,992 млрд рублей. Несмотря на рекордную выручку, у компании резко выросли коммерческие и управленческие расходы, что и привело к падению чистой прибыли.

По мнению совладельца группы компаний DNS Дмитрия Алексеева обвинил во всем происходящем крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению интернет-гиганты активно торгуют контрафактными и контрабандными товарами. В частности, внимание Алексеева привлекли сравнительно низкие цены на iPhone 16, представленные на маркетплейсах.

Алексеев сравнил цены на данный гаджет у крупных торговых сетей “М.Видео”, “Ситилинке” и DNS, где он стоит 78 290–78 499 рублей, и цена на Ozon и Wildberries, где точно такой же смартфон можно купить 61 260–61 582 рублей. По словам Алексеева, это возможно только, если использовать контрабанду.

В пресс-службе Wildberries & Russ все обвинения в свой адрес отвергли, и напомнили владельцу DNS о таком явлении как скидка платформ. При этом все продавцы на маркетплейсе сами контролируют и определяют стоимость своих товаров на платформе, при этом маркетплейс всегда готов поддержать своих партнеров предоставления скидки за свой счет.

Конечно же основную проблему для бизнеса “М.Видео-Эльдорадо” и DNS вносят западные санкции и трудности с логистикой, которая делает конечную цену дороже. На маркетплейсах же основными участниками являются небольшие предприниматели, которые торгуют малыми партиями товаров, следовательно, для них издержки тоже ниже.

Господин Алексеев не понимает, что крупные компании уходят в прошлое. Невероятно, но факт…