В России ужесточат правила продажи товаров в рассрочку

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Банк России продолжает закручивать гайки на рынке потребительского кредитования

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России привела к тому, что потребительские кредиты для многих россиян, по существующим ставкам, стали непосильной ношей. Многие торговые сети, в большей степени маркетплейсы, стали предлагать своим клиентам покупку товаров в рассрочку. Данная услуга стала пользоваться популярностью. Однако уже скоро в России такой способ покупки товаров будет ограничен.

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, начиная с 2026 года покупка товаров в рассрочку в России будет ограничена суммой в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила “Российская газета” .

«Рассчитываем закрепить лимит по рассрочке в 50 000 рублей с 1 апреля 2026 года во время рассмотрения соответствующего законопроекта в июне. Были дискуссии по сумме, но в итоге все согласились с таким вариантом, это компромисс», — отметил Анатолий Аксаков.

В Центробанке объяснили данные меры тем, что покупка товаров в рассрочку фактически является скрытой формой кредитования. Однако существующие законодательные требования к рассрочке, значительно мягче, чем аналогичные требования к кредитованию. Это создает опасность увеличения долговой нагрузки на россиян.

В ужесточении правил предоставления рассрочки также заинтересованы банки, поскольку участники этого процесса фактически отбирают у них их хлеб. Но, возможно, и сами маркетплейсы потом могут сказать спасибо, поскольку новые ограничения могут спасти их от массовых неплатежей.

Хотя особо расстраиваться не стоит. Уже на этой неделе ЦБ может понизить ключевую ставку, а там и кредиты подешевеют…