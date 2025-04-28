Над российскими банками нависла угроза потери более 2 трлн. рублей

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Госказначейство работает над внедрением госэквайринга, благодаря чему коммерческие банки могут лишиться существенной части своей прибыли

Стоит отдать должное российской банковской системе, все трудные времена, начиная от ковидных ограничений, и заканчивая западными санкциями, она выдержала с успехом. Российские банки смогли рекордно нарастить свою прибыль. Но сейчас ситуация начинает ухудшаться, и возможно доходы банков значительно уменьшатся.

Первый удар по банковской системе нанес, как это не смешно ЦБ, который поднял до рекордных уровней ключевую ставку. Россияне стали меньше брать кредитов, что конечно же ударить по их прибыли. А новая инициатива Госказначейства может лишить российские банки еще 2-3 трлн. рублей.

Как пишут “Известия” , ссылаясь на пресс-службу казначейства, уже в этом году в России может заработать госэквайринг для приема платежей госучреждений. Данная инициатива позволит государственным учреждениям не платить проценты заперевод банкам-эквайерам, обслуживающим эти самые госучреждения. Это школы, институты, детсады и так далее.

"Если госучреждение будет использовать систему быстрых платежей (СБП), то казначейство исключит из этого процесса кредитные организации", – сказали в пресс-службе казначейства.

Таким образом только на этом госучреждения смогут сэкономить порядка 1,5% от общей суммы прогнозируемых транзакций, что в абсолютной величине как раз и составляет от 2 до 3 трлн. рублей. В условиях существующего дефицита госбюджета, такая экономия лишней не будет.

Как это может повлиять на бизнес банков и простых пользователей? Никаких глобальных изменений произойти не должно. Вклады, которые застрахованы в АСВ будут выплачены даже при банкротстве банка. Платежи как проходили, так и будут проходить. А вот акции банков могут снизиться, поэтому если вы решили их себе прикупить, то стоит серьезно задуматься над такой сделкой…