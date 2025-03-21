Никогда Набиуллина не была так близка к провалу. Счетная палата запускает масштабную проверку Банка России

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Счетная палата запускает проверку всего финансово-экономического блока российского правительства

В жизни Эльвиры Набиуллиной за время работы главой Центробанка было немало трудных моментов. Из многих непростых ситуаций ей удалось выйти без особых последствий для своей репутации. Но событие, которое произойдет в ближайшем времени, может поставить жирную точку в ее карьере.

Вчера стало известно, что Госдума поручила Счетной палате России провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ЦБ, а также его структурных подразделений и учреждений, начиная с 2022 по 2024 и истекший период 2025 годы.

Цель данной проверки, это анализ проводимой Банком России политики инфляционного таргетирования и ее влияния на фактический уровень достижения стратегических целей социально-экономического развития страны. Также СП изучить влияние размера ключевой ставки на уровень инфляции и расходы федерального бюджета.

По итогам проверки будут сделаны определенные выводы. Но если отвлечься от сухих формулировок, по сути Счетная палата проверит деятельность Набиуллиной на посту главы ЦБ, после чего, скорее всего, будет решена дальнейшая ее судьба на этом посту.

Даже уже сегодня можно признать, что инфляционное таргетирование только вредит российскому бизнесу, постоянные скачки валюты в разные стороны мешают планировать экономическую деятельность. А повышение ставки рефинансирования только увеличило расходы государственного бюджета. За рамками остается вопрос, как ЦБ допустил арест за границей почти $300 млрд. российских резервов.

Учитывая тот факт, что сегодня СП возглавляет Борис Ковальчук, приближенный человек к президенту России, то проверка будет вестись очень придирчиво. В любом случае мы можем узнать много интересных подробностей. Но в любом случае, необходимо дождаться итогов. Именно после этого, с большой долей вероятности, сможем увидеть перестановки в руководстве Банка России…