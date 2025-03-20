Интрига на заседании Банка России по ключевой ставке. Итоговое решение может многих удивить

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Завтра Банк России будет решапть что делать со ставкой рефинансирования, россиян может ждать приятный сюрприз

21 марта Банк России соберется на свое очередное заседание, на котором должен будет принять очередное непросто решение по ключевой ставке.

Накануне заседания в российской экономике сложилась весьма благоприятная ситуация. Российский рубль на внебиржевых торгах укрепился до своих максимальных значений, и в моменте доллар стоит дешевле 81 рубля. Это дает надежду на то, что цены на многие импортные товары снизятся, что благоприятно скажется на инфляции. Однако этот эффект будет отложенным, и скорее всего себя проявит через некоторое время.

Тем не менее Банк России уже зафиксировал резкое замедление говоров инфляции, уровень которой на 17 марта 2025 составил 10,2%, что совпало со значениями за предыдущий период. Поэтому чисто технически у Центробанка есть все основания для того, чтобы завтра понизить ключевую ставку.

Еще одним позитивным моментом являются слова президента России Владимира Путина на недавно прошедшем съезде РСПП, где он заявил, что охлаждение экономики логично, но нельзя этого доводить до состояния паралича. Это можно принять как намек ЦБ, что пора бы уже ставку начинать и снижать.

И кстати, многие банки снизили проценты по вкладам, что также является косвенным подтверждение будущего решения ЦБ.

Однако необходимо сказать, что есть объективные проблемы, в частности до сих пор действуют западные санкции, и есть серьезные проблемы с логистикой, что негативно влияет на инфляцию. Инфляция хоть и притормозила, но по-прежнему находится на весьма высоких уровнях. Поэтому, с большой долей вероятности, завтра Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%. Тем не менее уже в апреле можно надеяться, что ставка будет понижена.

Насколько верны наши рассуждения, мы узнаем уже завтра, ждать осталось недолго…