AliExpress больше не нужен россиянам
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Известный китайский магазин теряет свои позиции
AliExpress – это без всякого сомнения самая популярная в мире торговая площадка. В том числе и у нас, в России. Но, как известно, монополия — это плохо, а конкуренция — это хорошо – и торговые интернет-площадки исключением не являются.
Итак, несмотря на пакеты санкций, дела у нас не настолько плохи, как бы это хотелось политическим противникам. Компания INFOLine
Для кого-то будет неожиданностью, но и AliExpress, и «Ситилинк» теперь уже не входят даже в десятку лидеров среди российских покупателей! Так что стоит обратить внимание на результаты исследования от экспертов от INFOLine.
Та же доля AliExpress на российском рынке упала на целых 8 %. Итак, сейчас первое место занимает Wildberries, а второе за не менее известной торговой платформе OZON. Третья позиция согласно данным от INFOLine досталась компаниям-партнерам экосистемы «Сбера». Ретейл-активы «Яндекса» заняли четвертую позицию, а на пятом месте DNS. Шестое место получила X5 Retail group, седьмое за «Все инструменты». Восьмая позиция отдана «М.Видео-Эльдарадо», девятое место получил «ВкусВилп». А замыкает десятку лидеров Lamoda.
По мнению экспертов, от INFOLine в будущем лидеры будут не только расширять предлагаемый ассортимент товаров, но и обратят внимание на скорость доставки покупок, что не может не радовать…