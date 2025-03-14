AliExpress больше не нужен россиянам

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Известный китайский магазин теряет свои позиции

AliExpress – это без всякого сомнения самая популярная в мире торговая площадка. В том числе и у нас, в России. Но, как известно, монополия — это плохо, а конкуренция — это хорошо – и торговые интернет-площадки исключением не являются.

Итак, несмотря на пакеты санкций, дела у нас не настолько плохи, как бы это хотелось политическим противникам. Компания INFOLine провела исследование, согласно которым онлайн-торговля в 2024 году на территории России, выросла на целых 37%! Наши соотечественники потратили в прошлом году более 11,3 триллиона рублей! А это как-никак больше 20% всех продаж в розницу в нашей стране. А это значит, что самые известные торговые площадки «на коне» и получают деньги непрерывным потоком от россиян? Как оказалось, это не совсем так, и позиции лидеров, заметно поменялись…

Для кого-то будет неожиданностью, но и AliExpress, и «Ситилинк» теперь уже не входят даже в десятку лидеров среди российских покупателей! Так что стоит обратить внимание на результаты исследования от экспертов от INFOLine.

Та же доля AliExpress на российском рынке упала на целых 8 %. Итак, сейчас первое место занимает Wildberries, а второе за не менее известной торговой платформе OZON. Третья позиция согласно данным от INFOLine досталась компаниям-партнерам экосистемы «Сбера». Ретейл-активы «Яндекса» заняли четвертую позицию, а на пятом месте DNS. Шестое место получила X5 Retail group, седьмое за «Все инструменты». Восьмая позиция отдана «М.Видео-Эльдарадо», девятое место получил «ВкусВилп». А замыкает десятку лидеров Lamoda.

По мнению экспертов, от INFOLine в будущем лидеры будут не только расширять предлагаемый ассортимент товаров, но и обратят внимание на скорость доставки покупок, что не может не радовать…