Глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз, какой будет ключевая ставка ЦБ на конец 2025 года

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Глава крупнейшего российского банка поделился своим видением по уровню ставки рефинансирования

Вопрос, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку, сегодня волнует многих. Прогнозов на эту тему очень много. Но кто лучше всех не скажет реальную картину, чем профессиональный банкир? Глава ВТБ Андрей Костин сделал свой прогноз, какой будет ставка рефинансирования на конец 2025 года. К его словам можно прислушаться, поскольку большинство его прогнозов имеют свойство сбываться.

По мнению банкира, которое он высказал в интервью изданию РБК , к концу этого года ставка рефинансирования с рекордных 21% может снизиться до 19%, или немного ниже.

Более агрессивному снижению ставки, по мнению Костина, мешает высокая инфляция, которая за прошедшую неделю опять ускорилась и достигла уровня 10,11%.

«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7–8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», — сказал Костин.

При этом он не ожидает серьезных проблем с бизнесом у банков и снижения кредитования. У многих компаний достаточные накопления собственных средств, за счет которых и может происходить инвестирование в развитие производства.

При этом Костин довольно сдержанно смотрит в будущее. По его мнению ставка в течение ближайших лет будет находиться в коридоре 19-22%. Из позитивных моментов экономике можно отметить, что по многим индикаторам инфляция начинает подходить к своим пикам, и уже скоро начнет замедляться. К концу года мы вполне можем увидеть показатель на уровне 8-9%.

Насколько эти предположения верны. мы узнаем очень скоро…