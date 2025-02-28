Провал цифрового рубля. Почему Россия оказалась не готова к новой электронной валюте

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Центробанк отложил ввод в обращение цифрового рубля на более поздний срок

Пока россияне с напряжением следят за колебаниями российского рубля, у нас произошло другое, и не менее значимое событие. ЦБ отложил ввод цифрового рубля, массовое внедрение которого должно было начаться 1 июля 2025 года. Регулятор объяснил свое решение техническими проблемами. Но так ли все на самом деле?

Новые сроки внедрения цифрового рубля не озвучены, Центробанк это объявит об этом дополнительно. В качестве официальной отговорки отмены цифрового рубля Эльвира Набиуллина назвала необходимость доработки технологии так называемых смарт-контрактов на блокчейне, на основе которых должны будут заключаться сделки между юридическими лицами в цифровых рублях для целей госзакупок и ряда коммерческих операций и исполняться автоматически в установленные в контракте даты.

Однако среди экспертов есть другое мнение. В частности многие называют техническую неготовность многих российских банков. Тем более к внедрению цифрового рубля оказалась готова розничная торговля. Ни один маленький и средний магазин в нынешних условиях не может себе позволить приобрести дорогостоящее оборудование и программное обеспечение для этих целей. При этом все затраты на его покупку в любом случае лягут на плечи покупателей, что может спровоцировать очередной виток инфляции.

Также есть версии, что это решение отложить ввод цифрового рубля связано с угрозами Дональда Трампа ввести санкции против стран БРИКС, в случае появления новой альтернативной доллару валюты. Сегодня страны этого союза активно работаю над внедрением взаиморасчетов в своих национальных валютах. Возможно у ЦБ изменилось отношение к использованию криптовалют как средства для международных расчетов.

Единственной страной, где сегодня официально действует национальная цифровая валюта стал Китай.

Хотя стоит признать, вряд ли цифровой рубль может использоваться в труднодоступных регионах России. Вряд ли им будут пользоваться бабушки и дедушки в российских деревнях и прочих провинциальных городках. А если еще не будет электричества или отключат интернет, то тогда все платежи встанут. Так что пока старые добрые бумажные деньги остаются в приоритете…