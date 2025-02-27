Биткойн резко подешевел. Что это, смена тренда или банальная коррекция?

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Электронная валюта заметно просела от своих пиковых значений. Это изменение тренда, или банальная коррекция?

На рынке криптовалют продолжается снижение котировок. Самая популярная электронная монета биткойн опустился до уровня 86128 долларов. Это на 20% дешевле, по сравнению с максимальным значением, когда биткойн стоил $106 744. Главный вопрос, который интересует инвесторов, это временная коррекция, или начало большого падения?

Самое интересное, что данное падение началось сразу же после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который кстати, предлагал создать резерв биткоинов, после чего с их помощью покрыть государственный долг США. Однако в этой истории есть несколько нюансов.

Свое падение криптовалюта начала после сообщений о взломе очередной крупной криптобиржи. На этот раз хакерской атаке подверглась биржа Bybit, в результате чего было похищено криптовалюты на общую стоимость в $1.5 млрд. Под подозрение попали северокорейские хакеры.

Еще один интересный момент, после которого криптовалюта стала валится, что представитель Трампа по урегулированию украинского конфликта Келлог пригрозил администрации Зеленского опубликовать все их транзакции в криптовалюте, если они не подпишут необходимые документы. Стало очевидно, что никакой анонимности криптовалюте нет.

Косвенно на то, что в криптовалюте происходит обычная коррекция намекает тот факт, что снижение происходит параллельно небольшим снижением американских фондовых индексов. Но, при этом настораживает другой факт, что Дональд Трамп проводит политику по укреплению доллара в мире. Это значит, что у этой валюты не должно быть никаких конкурентов, даже в виде биткойна. Поэтому пища для размышления очень большая.

Но самый главный момент в этой истории заключается в том, что волатильность в биткойне очень сильная, именно это явление сделало бедными не одно поколение трейдеров. Поэтому стоит сотни раз подумать, стоит инвестировать настоящие деньги в этот электронный актив…