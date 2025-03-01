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В речи андомцев также проскакивали слова, которые были не очень понятны. Приезжая в город я долго еще говорил «Но» вместо «Да» и сильно окал

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Источник: Встреча Руси и Чуди t.me

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