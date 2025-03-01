blogovo В речи андомцев также проскакивали слова, которые были не очень понятны. Приезжая в город я долго еще говорил «Но» вместо «Да» и сильно окал Опубликовано 01.03.2025 03:01 Источник: Встреча Руси и Чуди t.me Скопировать ссылку Материалы по теме Ушла из жизни Ольга Хрипина. Более 20 лет она посвятила работе в СМИ. Вологжане знали Ольгу как голос радиостанции «Премьер» О красоте крестьянских девок. Экспедиция БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной культуры» Колея градостроительного беспредела