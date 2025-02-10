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Сегодня День дипломатического работника. Самое время, вспомнить про Дом Пузана-Пузыревского. Вы спросите почему?

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история реставрация
С конца февраля 1918 года Вологда на 5 месяцев становится «дипломатической столицей России». Опасаясь захвата Петрограда немецкими войсками, в город эвакуируются представители 11 посольств


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