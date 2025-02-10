blogovo Сегодня День дипломатического работника. Самое время, вспомнить про Дом Пузана-Пузыревского. Вы спросите почему? Опубликовано 10.02.2025 11:38 история реставрация С конца февраля 1918 года Вологда на 5 месяцев становится «дипломатической столицей России». Опасаясь захвата Петрограда немецкими войсками, в город эвакуируются представители 11 посольств Скопировать ссылку Материалы по теме Еще немного звезд. Вологодская область, Великоустюгский район, сентябрь Крохинский храм-маяк среди ледяной пустыни В Вологде сервис строится не по стандартным законам гостеприимства, а по принципу “свой-чужой”