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Троллейбусная сеть на Мира не будет демонтирована

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троллейбусы
Троллейбус 4-ка будет работать как во время реконструкции, так и после. Это следует из официальных сообщений как мэра Андрея Накрошаева, так и его администрации


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