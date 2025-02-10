blogovo Троллейбусная сеть на Мира не будет демонтирована Опубликовано 10.02.2025 14:16 троллейбусы Троллейбус 4-ка будет работать как во время реконструкции, так и после. Это следует из официальных сообщений как мэра Андрея Накрошаева, так и его администрации Скопировать ссылку Материалы по теме Еще немного звезд. Вологодская область, Великоустюгский район, сентябрь Крохинский храм-маяк среди ледяной пустыни В Вологде сервис строится не по стандартным законам гостеприимства, а по принципу “свой-чужой”