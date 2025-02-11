blogovo В Вологде сервис строится не по стандартным законам гостеприимства, а по принципу “свой-чужой” Опубликовано 11.02.2025 03:09 Вологда сервис Чем севернее, тем сильнее ощущается эта модель. Вологжане бессознательно не стараются делать сервис и территорию привлекательными. Мы не привыкли к потоку гостей и не стремимся, чтобы чужие приходили и оставались Скопировать ссылку Материалы по теме Еще немного звезд. Вологодская область, Великоустюгский район, сентябрь Крохинский храм-маяк среди ледяной пустыни Новая звезда на нашем небосклоне, прошу любить и жаловать: советская тротуарная плитка