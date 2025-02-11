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В Вологде сервис строится не по стандартным законам гостеприимства, а по принципу “свой-чужой”

Опубликовано
Вологда сервис
Чем севернее, тем сильнее ощущается эта модель. Вологжане бессознательно не стараются делать сервис и территорию привлекательными. Мы не привыкли к потоку гостей и не стремимся, чтобы чужие приходили и оставались

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