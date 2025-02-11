blogovo Новая звезда на нашем небосклоне, прошу любить и жаловать: советская тротуарная плитка Опубликовано 11.02.2025 02:06 Железобетонные квадраты, ставшие одним из символов совмодернизма, выдержившие условия тяжелейшей эксплуатации в течении многих десятилетий. В этом году запланирован капитальный ремонт ул. Карла Маркса Скопировать ссылку Материалы по теме Еще немного звезд. Вологодская область, Великоустюгский район, сентябрь Крохинский храм-маяк среди ледяной пустыни В Вологде сервис строится не по стандартным законам гостеприимства, а по принципу “свой-чужой”