blogovo

Новая звезда на нашем небосклоне, прошу любить и жаловать: советская тротуарная плитка

Опубликовано
Железобетонные квадраты, ставшие одним из символов совмодернизма, выдержившие условия тяжелейшей эксплуатации в течении многих десятилетий. В этом году запланирован капитальный ремонт ул. Карла Маркса

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Еще немного звезд. Вологодская область, Великоустюгский район, сентябрь
Крохинский храм-маяк среди ледяной пустыни
В Вологде сервис строится не по стандартным законам гостеприимства, а по принципу “свой-чужой”
Читайте также