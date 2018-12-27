Школу на 528 мест с бассейном обещают построить в Соколе к августу 2020 года

27.12.2018 [Общество]

Школу на 528 мест с бассейном планируют построить в Соколе до 31 июля 2020 года. Такие сроки названы в документации к аукциону по поиску подрядчика, объявленном комитетом госзаказа Вологодской области.

Заявки принимаются до 14 января, сам аукцион назначен на 18 января.

Проектом предусмотрена расчистка площадки под будущую школу на улице Советской (необходимо вырубить около 10 деревьев и снести пару десятков гаражей). Подрядчику надо будет построить кирпичное здание Ш-образной конфигурации, трехэтажное, со скатной крышей и  подвалом.

- Для сообщения между этажами в школе запроектированы три лестничные клетки, предусмотрен лифт, доступный для маломобильных групп населения. Наружная отделка – система вентилируемых фасадов с отделкой металлическими  кассетами, - говорится в аукционной документации.

Бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров планируется построить в отдельном здании, в него будут ходить через теплый коридор длиной 17,6 метров. Это будет здание с ванными, раздевалками, душевыми, санузлами, помещением дежурного врача, инвентарной. Кроме того, здание бассейна должно быть оборудовано двумя лифтами, доступными для использования маломобильными группами населения.

Общая площадь здания школы – 10042,3 квадратных метров.

Напомним, в программе «Содействие созданию в Вологодской области новых мест в общеобразовательных организациях на 2018-2025» указано, что эту школу должны построить в 2019 году. Однако в июне 2018 года губернатор заявил, что ее возведут в 2020-м.

Тэги: школа, Строительство

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