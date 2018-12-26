В Вологде ликвидируется фирма, ответственная за ремонт Красного моста

ООО «СК Новый дом», которое выполняло ремонт Красного и Октябрьского мостов в Вологде, а также благоустраивало Фрязиновский парк, подало документы на ликвидацию. Согласно сайту налоговой инспекции, это произошло совсем недавно – 10 декабря.

Напомним, что эта фирма выступала подрядчиком при ремонте Красного моста, а также субподрядчиком, выполнявшим работы на Октябрьском мосту. Красный мост и Фрязиновский парк находятся у этого ООО на гарантии. Кроме того, «СК Новый дом» строило ФОК «Мариинский» в Вытегре, а сейчас возводит садик-долгострой в Устюжне.

Жители Заречья уже обеспокоены судьбой Фрязиновского парка, который был сдан с множественными недоделками. Особенно с учетом того, что, как оказалось, фирме уже оплатили все работы, о чем жильцы даже не знали:

- До сих пор инициативная группа и все жители района ждут подписания акта приема-передачи работ по парку, уверенные что инициативную группу и общественность, как и обещали позовут на участие в приемке парка или хотя бы уведомят, что акт подписан и покажут его. Инициативная группа в начале ноября письменно подготовила все замечания для устранения и официально передали это письмо в Департамент Городского Хозяйства. Мы очень просили письменно включить эти замечания прямо в акт приема-передачи. А сегодня члены инициативной группы узнали, что и акт подписан, и деньги уже все выплачены, - написали вологжане в группе Фрязиновского парка ВКонтакте.

Теперь, когда «СК Новый дом» ликвидируется, не понятно, кто будет ликвидировать недочеты благоустройства, устранения которых жители не могу добиться от городских властей уже несколько месяцев:

- Как же теперь быть с гарантией? С апреля месяца и до сих пор, инициативная группа писали обращения в Администрацию города о всех недочетах в ходе работ по благоустройству, о проблемах со сметой. Всю информацию мы описывали подробно и с приложением фотографий, с расчётами и ссылками на законы. К сожалению, из-за смены сотрудников администрации, нам часто отвечали на встречах: «я не могу отвечать за действия предшественников», - отмечают жители.

Newsvo задал вопрос пресс-службе городской администрации по поводу гарантии на объекты, которые выполняло ООО «СК Новый дом». Мы проинформируем читателей, когда ответ будет получен.

Добавим, что ООО "СК "Новый Дом" было поставщиком в 13 госконтрактах на сумму 395 518 795 рублей.