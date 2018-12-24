Родственница депутата Новожилова купила исторический дом в центре Вологды за 1,17 млн рублей

В Вологде исторический дом на Ветошкина, 3 с земельным участком площадью 578 кв. м всего за 1,17 млн рублей купило ООО "Агентство регионального развития Вологодской области". Аукцион прошел 6 декабря.

Фирма, купившая дом, была зарегистрирована недавно - 21 августа 2018 года. Учредитель и директор этого ООО - Вероника Васильевна Новожилова. У нее есть общий "бизнес" с депутатом Вологодской гордумы Владимиром Новожиловым: он является учредителем и президентом, а она - директором "Фонда помощи пенсионерам и инвалидам". Известно, что жену депутата зовут Вероника Новожилова.

Этот двухэтажный деревянный дом 1911 года постройки, известный как дом священника Суровцева, является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому он продан с охранными обязательствами - сносить дом нельзя.

Согласно условиям договора о продаже, новый владелец обязан провести противоаварийные и консервационные работы на доме до 1 октября 2019 года, а до 1 июля 2021 года отреставрировать его.

Согласно приказу Комитета по охране объектов культурного наследия, у этого дома нет паспорта, при этом указано, что "предмет охраны не утвержден". Почему - не известно.

Напомним, что в августе другая фирма Вероники Новожиловой, также зарегистрированная в этом году, - ООО "ВологдаГазСтрой" -стала собственником расселенного деревянного дома на улице Чернышевского, 60. Дом площадью 330 кв.м. вместе вместе с земельным участком площадью 877 кв.м. был продан за 2 523 600 рублей, а уже в ночь с 24 на 25 августа он загорелся.