Родственница депутата Новожилова купила исторический дом в центре Вологды за 1,17 млн рублей

24.12.2018 [Общество]

В Вологде исторический дом на Ветошкина, 3 с земельным участком площадью 578 кв. м всего за 1,17 млн рублей купило ООО "Агентство регионального развития Вологодской области". Аукцион прошел 6 декабря.

Фирма, купившая дом, была зарегистрирована недавно - 21 августа 2018 года. Учредитель и директор этого ООО - Вероника Васильевна Новожилова. У нее есть общий "бизнес" с депутатом Вологодской гордумы Владимиром Новожиловым: он является учредителем и президентом, а она - директором "Фонда помощи пенсионерам и инвалидам". Известно, что жену депутата зовут Вероника Новожилова.

Этот двухэтажный деревянный дом 1911 года постройки, известный как дом священника Суровцева, является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому он продан с охранными обязательствами - сносить дом нельзя.

Согласно условиям договора о продаже, новый владелец обязан провести противоаварийные и консервационные работы на доме до 1 октября 2019 года, а до 1 июля 2021 года отреставрировать его.

Согласно приказу Комитета по охране объектов культурного наследия, у этого дома нет паспорта, при этом указано, что "предмет охраны не утвержден". Почему - не известно.

Напомним, что в августе другая фирма Вероники Новожиловой, также зарегистрированная в этом году, - ООО "ВологдаГазСтрой" -стала собственником расселенного деревянного дома на улице Чернышевского, 60. Дом площадью 330 кв.м. вместе вместе с земельным участком площадью 877 кв.м. был продан за 2 523 600 рублей, а уже в ночь с 24 на 25 августа он загорелся.

Тэги: исторические дома

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России
В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий
В Вологде двум работникам ВОМЗ пришлось уволиться после участия в митингах Навального
Расследование в Липином Бору: возбуждено уголовное дело об изнасиловании приемной дочери священника
После оптимизации медучреждений зарплата акушера-гинеколога в Вологде уменьшилась вдвое
В Минприроды пообещали, что тарифы на вывоз мусора с 2019 года вырастут не более чем на 5%
В Вологде из-за нового варианта обнулили интернет-голосование за место размещения ледовой арены
Недавно открытый тепличный комплекс в Тоншалово под Череповцом выставили на продажу на Авито
В Вологде по решению суда снесли незаконно построенный дачный дом
Фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались на действия оператора «Аквалайн» в УФАС
24.12.2018 [Общество]

Родственница депутата Новожилова купила исторический дом в центре Вологды за 1,17 млн рублей

713
1
24.12.2018 [Общество]

В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц

2441
3
24.12.2018 [Общество]

Бабаевскому оперативнику, боровшемуся с черными лесорубами, не удалось добиться справедливости в суде

1501
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Родственница депутата Новожилова купила исторический дом в центре Вологды за 1,17 млн рублей
Аукцион по продаже исторического здания на Мира, 14 в Вологде отменили
Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы
Волейболистки череповецкой «Северянки» поделили очки с уфимской «Самрау-УГНТУ»
В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц
В Белозерском районе незаконно выделили деньги дважды на одни и те же дороги
В голосовании за место для ледовой арены в Вологде внезапно стал лидировать новый вариант на улице Ярославской
 
24.12.2018 [Общество]

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

1552
0
24.12.2018 [БлогоVO]

​Мусорный тариф снизили на 35 рублей

495
0
23.12.2018 [Обзор Прессы]

"Вологда с историей и без" - часть 3

931
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика