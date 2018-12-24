Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

Newsvo ищет ответы на вопросы о повышении платы за вывоз мусора с 1 января 2019 года, которые наши читатели присылают в редакцию и оставляют в нашей группе ВКонтакте.

Что случилось?

С 1 января 2019 года Вологодская область переходит на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Изменения связаны с требованиями федерального законодательства и происходят во всех регионах России.

- В соответствии с существующей моделью территориальной схемы, на территории региона ежегодно образуется 495 тыс. тонн ТКО. При этом существующие мощности сортировочных станций позволяют обработать лишь 282 тыс. тонн ТКО в год, то есть чуть больше половины всего объема. И если не будут применяться своевременные меры по переходу на новую систему обращения с отходами, будут нарастать проблемы. На территории Вологодской области существует 186 мест несанкционированного размещения отходов общей площадью 327 га. Они отравляют почву, воду и воздух, - цитирует пресс-служба правительства Вологодской области первого замгубернатора Антона Кольцова.

Согласно новой схеме, утвержденной в области, вывоз, сортировку и захоронение мусора будут контролировать два региональных оператора. Изменится и механизм начисления платы за вывоз мусора: если раньше учитывалась площадь квартиры, сейчас – количество зарегистрированных в ней человек.

В данный момент в государственный реестр объектов размещения отходов в Вологодской области включены 44 объекта размещения ТКО. Согласно новой схеме, их количество планируют сократить до 5 в Вологодском, Череповецком, Сокольском, Вытегорском и Великоустюгском районах.

- В связи с дефицитом существующих мощностей для сортировки всего объема ТКО, образующегося на территории области, к 2022 году планируется ввод в эксплуатацию четырех новых объектов по обработке твердых коммунальных отходов в Череповце, Великом Устюге, Вытегорском и Сокольском районах общей мощностью 250,5 тыс. тонн в год, и реконструкция с увеличением мощности до 220 тыс. тонн в год существующей мусоросортировочной станции в Вологде. После ввода в эксплуатацию необходимых мощностей, к 2022 году мусоросортировочные станции смогут обрабатывать весь объем образующихся на территории области ТКО, - добавил Антон Кольцов.

К 2022 году планируется также запуск 11 мусороперегрузочных станций в Бабаевском, Белозерском, Кирилловском, Устюженском, Бабушкинском, Тотемском, Никольском, Нюксенском, Харовском, Сямженском и Тарногском муниципальных районах.

Кто региональный оператор в Вологодской области?

Это две фирмы - ООО «АкваЛайн» и ООО «Чистый След». «АкваЛайн» отвечает за восточную зону Вологодской области (Вологда и 16 муниципальных районов), «Чистый След» - за западную зону (Череповец и 10 муниципальных районов).

Скриншот с сайта ООО "Аквалайн" (справа - восточная зона, слева - западная).

ООО «АкваЛайн» зарегистрировано в Вологде*, директор – Алексей Копейкин, учредитель - Андрей Ивантеев. ООО «Чистый след» зарегистрировано в Череповце, директор и учредитель – Андрей Бредин.

* В Приложении 2 к приказу Департамента ТЭК и ТР области от 14.12.2018 г. № 665-р содержится ошибка - там написано, что "Аквалайн" зарегистрирован в Череповце (см. скрин в галерее).

Почему именно эти фирмы? Как их выбирали?

Статус регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами фирмам «АкваЛайн» и «Чистый след» был присвоен по результатам открытого конкурса, который провел в этом году областной департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. Обе фирмы были единственными участниками соответствующих конкурсов. Статус регионального оператора каждой из фирм присвоен сроком на 10 лет.

По закону, для сбора, транспортирования и обработки (сортировки) отходов региональный оператор вправе привлекать сторонних операторов по обращению с ТКО, то есть нанимать себе подрядчиков через госзакупки.

Почему региональный оператор «Аквалайн», выбирая подрядчиков для перевозки мусора, объединил в одни лоты удаленные друг от друга территории обслуживания (например, центральную часть города Вологды и Тарногский район)?

В самом «Аквалайне» говорят, что объединили территории «для оказания более качественной услуги».

- Это сделано было для оказания более качественной услуги и в первую очередь из экономических соображений. Кроме того, каждый лот должен быть рассчитан на определенные объемы произведения мусора. И если в каком-то из районов по объему не совпадало, тогда к нему прибавлялась еще определенная территория нашей зоны деятельности, - рассказал Newsvo заместитель директора по связям с общественностью ООО "АкваЛайн" Алексей Иванов.

В «Аквалайне» утверждают, что даже если бы этого условия не было, маленькие компании, ранее работавшие на местах, все равно не смогли бы участвовать в аукционе:

- Как правило, у таких фирм в муниципалитетах существовали определенные долги, либо не было средств для обеспечения условий участия в аукционе на электронной площадке. И, в принципе, они не могли бы быть приняты как участники аукциона. Но законодательством не запрещено победителю аукциона брать на субподрядные отношения организации, которые не могли участвовать в аукционах, - говорит Алексей Иванов.

Какую плату за вывоз мусора установили в регионе и как ее рассчитали?

24 декабря было объявлено, что плата за вывоз мусора в западной и восточной зоне Вологодской области с 1 января будет установлена одинаковой: для жителей городов – 140 рублей, для сельских населенных пунктов – 113 рублей.

То есть большинство семей будут платить за ту же самую услугу в несколько раз больше, чем сейчас.

На прошлой недле было объявлено, что жители восточных районов области будут платить 174,6 рубля в месяц, а западных - 140,33 рубля. Некоторые читатели Newsvo решили, что тариф 174 рубля был озвучен специально, чтобы позже его "снизить". Так и произошло. В пользу того, что тариф изначально планировался на уровне 140 рублей, говорит и тот факт, что именно эта сумма озвучивалась ранее на встречах регионального оператора и представителей коммунальной сферы.

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщает, что в тариф включены затраты на захоронение твердых коммунальных отходов, на перевозку, на обработку мусора, а также инвестиционные составляющие на развитие инфраструктуры. По сути, это инвестиционная надбавка, которая ранее была признана незаконной.

Напомним, что в 2013 году Арбитражный суд Вологодской области, признал подобную надбавку незаконной, а именно признал незаконным решение Вологодской городской Думы от 29.11.2012 № 1391 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013-2016 годы». Суд пришел к выводу, что принятая тогда депутатами гордумы инвестиционная надбавка нарушала законы о тарифах и о защите конкуренции.

Если плата за мусор будет браться с каждого жителя Вологды, то в месяц только в областной столице (в которой, по последним данным, проживает 312 тысяч человек) региональный оператор будет получать 43,6 млн рублей.

В департаменте ТЭК отмечают, что полученные средства будут расходоваться региональными операторами на реализацию мероприятий территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами: строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры, ликвидация несанкционированных свалок, закрытие и рекультивация полигонов ТБО, не соответствующих требованиям законодательства.

А кто рассчитывал норму накопления мусора жителем Вологодской области?

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области. Норматив был установлен его приказом от 30 октября 2017 года.

- Определение фактического накопления твердых бытовых отходов проводилось на основании ежедневного контроля накопления отходов по выбранным объектам (в том числе многоквартирные и жилые дома) в течение 7 суток в каждом сезоне. Исходя из полученных данных, определялись удельные объемы накопления отходов и нормативы накопления отходов, - отмечают в департаменте.

В территориальной схеме обращения с ТБО прописано, что месячный норматив вычислялся по результатам замеров, проводимых в муниципалитетах зимой, весной, летом и осенью. Кроме городского (0,218 кубометров с человека) и сельского населения (0,175 кубометров), он установлен также для детсадов (0,03 кубометра с ребенка), других образовательных учреждений (0.012 кубометра с человека), административных зданий, учреждений (0,086 кубометра с человека), предприятий торговли (0,014 кубометра в месяц с каждого квадратного метра территории), стадионов и дворцов спорта (0,025 с одного места), культурно-развлекательных учреждений (0,004 кубометра с каждого квадратного метра территории), гостиниц (0,115 кубометров с места), парикмахерских и салонов красоты (0,166 кубометра с места), предприятий общепита (0,073 кубометра с одного места). Для автосервисов норма установлена на уровне 0,238 кубометра с одного машино-места, для заправок – 0,616 с одного машино-места, для кладбищ – 0,007 с одного места, садоводческих кооперативов – 0,035 кубометров с каждого участника в месяц.

Если перевести эти нормы в литры, то при рассчете тарифа чиновнкии исходили из того, что у каждого жителя области образуется 7,2 литра мусора в день. Это уже вызвало шквал возмущений, поскольку такой объем мусора ни у кого не образуется.

- Например, у меня семья из трех человек, мы выкидываем около 10 литров мусора раз в три-четыре дня. То есть в день на одного человека приходится около одного литра мусора, - приводит пример редактор Newsvo Евгения Сибирцева.

Что будет с платой за содержание жилья, в которую раньше включалась плата за вывоз мусора? Она теперь понизится?

В Государственной жилищной инспекции говорят, что да. Стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) ТКО должны иключить из платы за содержание жилого помещения с 1 января 2019 года. Для такого изменения размера платы за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

- Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив в срок не позднее десяти дней до дня начала оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны известить собственников помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения и по их требованию представить подтверждающие данный факт документы, в том числе документы, обосновывающие расчет этого размера платы, - говорится в ответе жилинспекции.

Обратите внимание на то, что сейчас многие управляющие компании проводят голосования, в которых предлагают установить плату за содержание жилья с нового года больше, чем та, которая должна полчиться после вычета нынешнего тарифа за вывоз мусора. Вы можте проголосовать против.

Я живу в деревне. У нас нет мусорных контейнеров и мусор не вывозится. Придет ли мне квитанция за вывоз мусора в 2019 году?

Если по состоянию на 1 января в вашем населенном пункте услуга по вывозу мусора не оказывалась, то после Нового года мусоровоз к вам не приедет. Но, как Newsvo рассказали в «Аквалайне», эту работу планируют наладить к 2024 году.

- Платежки данному населению выставляться не будут. Но как только появится возможность оказания такой услуги в тех населенных пунктах, где она раньше не оказывалась, и в тех, куда есть возможность доехать мусоровывозящей технике, эта услуга будет оказываться. У нас есть целевой показатель, к 2024 году мы должны достигнуть показателя в 99,9% - это охват населения в нашей зоне деятельности.

Будут ли предоставляться льготы на оплату услуги по вывозу мусора?

Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. Согласно действующему законодательству на нее распространяются все льготы, как и на другие коммунальные услуги.

Я надолго уезжаю из дома и, следовательно, мусор выбрасывать не буду. Могу ли я попросить сделать перерасчет?

Да. Если плательщик отсутствует дома 5 дней и более, он вправе потребовать у регионального оператора перерасчета платы за мусор. Для этого нужно обратиться в «Аквалайн» или «Чистый след».

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