В Вологде двум работникам ВОМЗ пришлось уволиться после участия в митингах Навального

Вологжанам Евгению Родичеву и его коллеге пришлось уволиться с Вологодского оптико-механического завода после того, как они отстаивали права жителей на митингах. По словам Евгения, на заводе, где он работал шлифовальщиком оптических деталей, ему дали понять, что он должен выбрать одно из двух: или он остается работать на ВОМЗ, или участвует в акциях протеста, организуемых Алексеем Навальным.

Отметим, что в простестных акциях эти двое работников завода участвовали и раньше, но никаких замечаний к ним не было. В частности, Евгений был на июльском митинге против повышения пенсионного возраста. "Поводом для придирок" послужило письмо на завод президента некоей организации, именующей себя «Мирный воин». Она зарегистрирована как благотворительный фонд, а в описании группы «Мирного воина» в соцсети ВКонтакте указано, что они занимаются «помощью для народа Новороссии». Несмотря на название, не всю деятельность фонда можно назвать мирной: например, они проводили мероприятяи по знакомству и обращению с огнестрельным оружием для детей из дтсадов и школ. На накоторых таких мероприятиях присутствовали депутаты областного заксобрания от "Единой России" Денис Долженко и Станислав Березин. На многих фотографиях участники этого благотворительного фонда стоят с оружием в руках.

Президент фонда Александр Смирнов написал начальнику службы безопасности ВОМЗ, что работа "таких людей" на заводе "несет серьезную угрозу для нашей страны":

- Мы считаем, что акции эти носят острый антигосударственный характер и направлены на создание условий для реализации в России «цветной» революции по типу событий произошедших во время государственного переворота на Украине. <...> Известно, что ВОМЗ является важным оборонным предприятием. Именно поэтому мы обращаем Ваше внимание на сотрудников завода <...> и Родичева Е., которые сознательно являются организаторами мероприятий и акций, направленных на подрыв безопасности России, - говорится в письме (полный тест см. в галерее).

В отделе кадров ВОМЗ нам сказали, что Евгений уволился по собственному желанию. Но сам он говорит, что ему не оставили выбора:

- Меня позвал на разговор начальник цеха, показал это письмо из «Мирного воина», сказал, если буду и дальше участвовать в подобных акциях протеста, то меня уволят. Потом еще несколько раз вызывали и дали понять, что если сам не уйду, то меня все равно уволят. Я не видел смысла оставаться – работать в таких условиях невозможно, я не чувствую себя полноценным гражданином свое страны, - объяснил Евгений.

На Вологодском оптико-механическом заводе он работал три с половиной года и новую работу пока не нашел.